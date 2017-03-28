Правительство предлагает обязать аудиторов сообщать властям о подозрительных сделках проверяемых

Росфинмониторинг внес в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Сайт правительства сообщает, что такое распоряжение было подписано 25 марта 2017 г. Правительство одобрило эти поправки 23 марта.

Депутатам предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица, если у него будут основания полагать, что целью этих операций была легализация незаконно полученных доходов или финансирование терроризма.

Поправки предлагается внести в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»». Эти поправки нужны для приведения законодательства об аудиторах в соответствие с рекомендацией ФАТФ о международных стандартах по борьбе с отмыванием, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов, напоминает пресс-служба правительства.

Также этот законопроект направлен на реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при проведении аудиторской деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.