Посольство Великобритании выясняет детали задержания британца на акции протеста в Москве

Посольство Великобритании следит за судьбой Грегори Хилла, задержанного в воскресенье в ходе протестных акций в Москве, но позже отпущенного.

«Посольство Великобритании в Москве подтверждает факт задержания британского подданного 26 марта», – сообщил «Интерфаксу» заместитель пресс-секретаря посольства Британии в Москве Михаил Меньшиков. По его словам, Хилла отпустили из отделения полиции вечером того же дня.

«Мы в контакте с семьей и предоставляем им консульскую поддержку. Мы также находимся на связи с местными органами власти и полицией для выяснения деталей инцидента», – сообщил он.