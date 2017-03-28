На журналистов «Радио Свобода» напали в Краснодарском крае

На съемочную группу «Радио Свобода» напали в городе Кропоткине Краснодарского края. Об этом пишет в Facebook журналист Сергей Хазов-Кассиа.

«Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у гостиницы налетели молодчики в масках, избили, газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос-Айреса ушли с ними. Фотофакты: синяки под глазом и минивэн, на котором приехали чуваки. Андрей думает, что сломано ребро», – написал журналист.

Хазов-Кассиа сообщает, что они вызвали полицию, но сотрудников правоохранительных органов нет. «Они утром заезжали уже, проверяли, в номере мы или нет», – добавил он.

На 28 марта в Кропоткине была запланирована встреча участников «Тракторного марша» с вице-губернатором Краснодарского края. 24 марта организатор «Тракторного марша» Алексея Волченко был арестован на 12 суток по делу о неуплате алиментов.