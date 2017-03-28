В Москве убит руководитель ремонтно-строительного управления МВД

На западе Москвы на Осенней улице было обнаружено тело руководителя ремонтно-строительного управления МВД, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД», – сказал собеседник агентства. По его словам, приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины на Осенней улице, однако не уточнили личность погибшего. По словам очевидцев, на улице Осенней в районе дома 18 неизвестными был застрелен мужчина.