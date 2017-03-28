Лавров напомнил о готовности Москвы к оздоровлению отношений с США

Россия открыта к работе с администрацией президента США Дональда Трампа по оздоровлению ситуации в двусторонних отношениях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как передает ТАСС, он сказал это в интервью газете «Аргументы и факты». Он снова констатировал серьезную деградацию этих отношений в последние годы. «Предыдущая администрация США целенаправленно разрушала создававшийся многие десятилетия фундамент сотрудничества, предпринимала против нашей страны различные недружественные шаги, вводила все новые санкции», – заявил министр. «Как не раз говорил президент России Владимир Путин, это был не наш выбор, – напомнил он. – Мы всегда были заинтересованы в нормальном взаимодействии с США, предлагали вместе искать пути решения проблем современного мира, совместно противостоять опасным вызовам и угрозам, таким, например, как международный терроризм».

Добиться улучшения двусторонних отношений в контакте с администрацией Трампа, по словам Лаврова, удастся, только если «в Вашингтоне будут на деле учитывать наши национальные интересы, воспринимать Россию как равноправного партнера».