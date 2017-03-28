Бывший вице-президент США сравнил с военными действиями вмешательство во внутреннюю политику Америки

В некоторых кругах попытки вмешательства России в основные демократические процессы в США могут рассматриваться как военные действия, заявил Дик Чейни, бывший вице-президентом США в администрации Джорджа Буша-младшего. Как пишет Politico, он заявил это на глобальном деловом саммите The Economic Times 27 марта. «На нынешней стадии никак не оспаривается легитимность избрания президента Трампа, но нет никаких вопросов о том, что были очень серьезные усилия со стороны господина Путина и его правительства, его организации по вмешательству кардинальным способом в наши основные, фундаментальные демократические процессы, – сказал он. – В некоторых кругах это рассматривали бы как акт войны».

Чейни напомнил, что ни один из предшественников Путина не действовал за последние 40 лет так, как он, и добавил, что не хочет недооценивать значимость для американцев российских попыток вмешаться во внутренние политические процессы в США.

Трамп неоднократно отрицал, что у него есть связи и интересы в России, Москва также отрицает вмешательство в политику других государств. Утверждения о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию в интересах Трампа и возможные российские контакты Трампа сейчас расследуют комитеты обеих палат конгресса по разведке и ФБР.