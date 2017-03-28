Заседание Совета НАТО – Россия состоится 30 марта в Брюсселе

Заседание Совета НАТО - Россия пройдет 30 марта в Брюсселе в штаб-квартире альянса на уровне послов, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В прошлую пятницу директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщил «Интерфаксу», что очередное заседание НАТО - Россия на уровне постпредов состоится в конце марта в Брюсселе.

Говоря о повестке дня предстоящего заседания, он отметил, что его участники обсудят «те вопросы, которые в данный момент больше всего беспокоят Россию и НАТО».

В свою очередь ответственный сотрудник аппарата НАТО сообщил во вторник «Интерфаксу», что на предстоящем на этой неделе заседании будут обсуждаться ситуация на Украине и вокруг нее, обстановке в Афганистане, вопросы, связанные с военной активностью и взаимной транспарентностью.