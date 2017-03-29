Минкультуры опровергло задержание директора департамента Новикова

Информация о задержании директора департамента Министерства культуры Артема Новикова не соответствует действительности. Это «Интерфаксу» заявили в пресс-службе Минкультуры и добавили, что Новиков примет участие в коллегии ведомства 29 марта.

Утром о том, что Новиков задержан, сообщили со ссылкой на источники «Фонтанка.ру», «Интерфакс» и ТАСС. Первые два СМИ связывали задержание чиновника с «делом реставраторов», источник ТАСС это отрицал. Сообщалось, что чиновника якобы задержали в одном из зданий министерства в Москве во вторник, его допросили и 29 марта следствие может попросить суд его арестовать.

Новиков руководит департаментом инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры.