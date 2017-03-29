Омбудсмен Москалькова проверит обстоятельства проведения протестной акции в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит обстоятельства, связанные с несанкционированной акцией 26 марта в Москве.

Москальковой поступили обращения исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой по поводу событий, связанных с шествием 26 марта в Москве. В рамках проверки уполномоченный по правам человека направила запросы министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, столичному прокурору Владимиру Чурикову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

«По результатам проверки будет подготовлено заключение», - отметили в пресс-службе.