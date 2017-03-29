Россия и Индия ведут переговоры о передаче технологии усовершенствования танков T-90 – Bloomberg

Россия и Индия ведут переговоры по многомиллионному контракту на поставку военных технологий для модернизации около тысячи индийских танков T-90, произведенных по российской лицензии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По условиям сделки российская сторона предоставит индийским партнерам технологию, которая позволит снизить зависимость вооруженных сил Индии от российских поставок, говорит источник.

Согласно сделке технология позволит увеличить скорость и скорострельность танков и сделает танки комфортабельнее для экипажа. Программа модернизации будет осуществляться как индийскими военными заводами, так и частными фирмами.