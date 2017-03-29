Около Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба

Как сообщает ABC News, в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия была открыта стрельба. Это произошло после того, как женщина на автомобиле врезалась в автомобиль полицейских и попыталась наехать на нескольких сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемая была задержана. Никто из гражданских лиц и полицейских не пострадал.

В полиции сообщили, что инцидент не имеет отношения к терроризму, передает Reuters. Место происшествия и ближайшая территория оцеплены.