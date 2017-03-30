Пожарный автомобиль сбил девять пешеходов в аэропорту «Домодедово»

На территории московского аэропорта «Домодедово» пожарный автомобиль сбил девять пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. В результате инцидента одна женщина погибла, три человека госпитализированы.

«Установлено, что сегодня утром на автодороге Домодедово – аэромотель пожарный автомобиль сбил в зоне непешеходного перехода несколько человек. В результате ДТП три человека госпитализированы, также погибла женщина. На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают причину произошедшего», – сказали в пресс- службе.

Автомобиль принадлежит пожарной охране аэропорта «Домодедово». «Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель.