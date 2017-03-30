ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 000 евро отцу убитого в Махачкале демонстранта

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить компенсацию за гибель Мурада Нагметова на митинге против коррупции в Махачкале в 2006 г. Отец покойного Ярмет Нагметов должен получить 50 000 евро.

По мнению отца погибшего, Мурад умер от того, что в него попала граната со слезоточивым газом. Участники акции в 2006 г. требовали отставки главы Докузпаринского района Керимхана Абасова. Тогда кроме Мурада, который скончался на месте, жертвами стали еще два человека.

В России по факту гибели Мурада Нагметова было возбуждено в 2006 г. уголовное дело, но его производство неоднократно приостанавливалось, производство окончательно прекратилось в 2011 г.