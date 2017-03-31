В Киеве в результате нападения ранен замдиректора «Укрспирта»

В Киеве двое неизвестных совершили вооруженное нападение на замдиректора «Укрспирта» Игоря Ильчишина. Он был избит битой в Днепровском районе городе. После избиения нападавшие выстрелили в него и скрылись с места происшествия, сообщили в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили три резиновые пули.

В компании подтвердили информацию о нападении на замдиректора.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, основной версией совершения преступления является профессиональная деятельность Ильчишина.