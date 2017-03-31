Движение поездов на белорусском направлении в сторону Москвы приостановлено

Движение поездов на белорусском направлении в сторону Москвы приостановлено из-за гибели мужчины на путях на станции Фили, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

«В 10:40 на станции Фили... мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях перед приближающимся поездом. Машинист электрички применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы», - уточнили в пресс-службе.

Машинист не смог избежать наезда из-за недостаточного расстояния для тормозного пути. «Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы», - сообщили в МЖД.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.