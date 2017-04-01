Песков объяснил низкие рейтинги Путина в США антироссийской пропагандой

Низкие рейтинги президента России Владимира Путина в США являются следствием длительной антироссийской пропаганды, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По данным телеканала ABC News, лишь 9% американцев положительно относятся к Путину.

«Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — сказал Песков в интервью ABC News. Он добавил, что из-за пропаганды «многие американцы полагают, что российские хакеры повсюду».

Также Песков выразил мнение, что отношение президента США Дональда Трампа к России не поменялось со времен избирательной кампании. «Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим», — пояснил он.