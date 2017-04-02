Смотритель храма в Пакистане убил 20 человек

Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил как минимум 20 человек, передает местное издание Dawn со ссылкой на полицию. Священнослужитель Абдул Вахид позвал в храм более 20 человек, принимал их по одному, угощал едой с неустановленным наркотическим веществом, после чего избивал палкой и наносил удары кинжалом.

О произошедшем рассказали четверо выживших. Полиция задержала смотрителя и четверых его возможных сообщников. «50-летний смотритель храма Абдул Вахид признался, что он убил этих людей. По его словам, он сделал это, потому что боялся, что они убьют его», — сказал представитель полиции.

Отмечается, что это не первое проявление агрессии к прихожанам со стороны Абдула Вахида. Местные жители рассказали, что он посещал храм два раза в месяц и «пытал» людей огнем, называя это оздоровительной процедурой.