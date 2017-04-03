Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Армении

Лидером парламентских выборов в Армении, прошедших 2 апреля, является правящая Республиканская партия страны, сообщает новостной портал News.am со ссылкой на данные Центризбиркома. По итогам обработки 40% бюллетеней, она набирает 50,43% голосов. Этого достаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительства, приводит «Интерфакс» слова представителя партии Эдуарда Шармазанова.

На втором месте - блок «Царукян», возглавляемая предпринимателем Гагиком Царукяном, (28,29%), Дашнакцутюн, состоящая в коалиции с республиканцами, (6,88%), блок «Выход» (6,12%). Последний пока не проходит в парламент.