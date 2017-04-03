Голодец попросила регионы избавиться от очередей в детские сады

Все дошкольники должны иметь возможность беспрепятственного получения места в детском саду, заявила на коллегии Минобрнауки вице-премьер России Ольга Голодец.

«У родителей не должно быть сложностей с зачислением детей в дошкольные учреждения. Я знаю, что есть четыре региона, где очередь не закрыта, есть регионы, где численность детского населения растет опережающими темпами, нельзя эту программу останавливать, оставлять ее без внимания», – сказала Голодец.

Она также обратила внимание региональных властей на то, что нужно открывать не только места для детей 3–7 лет, что предусмотрено «майскими указами» президента, но и улучшать доступность ясельных групп.

«Есть регионы, которые уже и с этой задачей справились – доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, – но есть регионы, которые к этой задаче даже не подходили», – сказала Голодец.

«Прощу обратить внимание регионов на обязательное, неукоснительное движение по этой программе», – добавила вице-премьер.