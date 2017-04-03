Астрономия вернется в школьную программу с нового учебного года

Астрономия вводится в школьную программу с этого года, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

«Учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета "Физика", а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», – сказала Васильева на заседании Минобрнауки.

Годом ранее вернуть астрономию в школы Минобрнауки просили в «Роскосмосе». В конце сентября Васильева заявила, что астрономию вернут в школьную программу в 2017 г. Но тогда она не уточнила, вместо какого предмета будут проходить уроки астрономии в школе.