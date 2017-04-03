Путин: Россия сохранит ответные санкции, пока Запад не отменит ограничительные меры

Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада, заявил президент Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

«Я исхожу из того, что санкции [западных стран] не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», - сказал он.

По его словам, российские контрсанкции носили и носят выборочный характер: «Мы воспользовались этими санкциями, по большому счету, для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает».

По его словам, это будет сделано и в будущем. «Мы будем исходить только из этого принципа - будем делать все, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться», - подчеркнул Путин.