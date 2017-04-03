Информация о несработавшей бомбе на «Площади Восстания» не подтвердилась – «РИА Новости»

Информация об обнаруженном взрывном устройстве на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге не подтвердилась, там был найден бесхозный предмет, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

Ранее издание «Фонтанка» сообщала, что на станции «Площадь Восстания» найдено неразорвавшееся взрывное устройство, которое обезвреживают. Информацию об обнаружении еще одного взрывного устройства подтвердил и источник «Интерфакса».

В метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.30 мск произошел взрыв. В МВД подтвердили один взрыв на станции «Технологический институт». Также про один взрыв сообщил источник «Интерфакса». Ранее Life.ru сообщал о двух взрывах. По официальным данным, 10 человек погибли, около 50 пострадали.