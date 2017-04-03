Верховный суд США отклонил ходатайство о рассмотрении дела Виктора Бута

Верховный суд США отказался рассматривать дело россиянина Виктора Бута, говорится на сайте судебной инстанции.

В феврале Верховный суд США зарегистрировал апелляцию по делу отбывающего срок в американской тюрьме гражданина России Виктора Бута. Как отмечалось в документах, размещенных на сайте Верховного суда, «ходатайство об истребовании дела зарегистрировано».

Бут был задержан в 2008 г. в Бангкоке по запросу США, в 2010 г. он был экстрадирован. В апреле 2012 г. его признали виновным в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» (признана террористической в США) и приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.