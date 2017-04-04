Минобороны меняет начальника управления по работе с личным составом – «Коммерсантъ»

Главное управление по работе с личным составом Минобороны в ближайшее время может возглавить руководитель автономного учреждения «Центральный спортивный клуб армии», полковник Михаил Барышев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Действующий начальник, генерал-майор Михаил Смыслов, работающий на этом месте с конца 2012 г., находится на плановом лечении, сообщил собеседник издания, а «после выписки он будет переведен на другую должность». Генерал Смыслов может стать замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кураленко. Официально в Минобороны ситуацию не комментируют.

Сменщик Смыслова уже определен, указывают собеседники издания. 39-летний полковник Барышев ранее проходил службу в батальоне почетного караула отдельного комендантского полка (ныне Преображенский полк), а с августа 2009 г. по март 2012 г. был его командиром. Оттуда он перешел на работу в центральный аппарат ФСО, а в 2014 г. возглавил ФАУ «ЦСКА». По информации издания, это произошло по личному приглашению министра обороны Сергея Шойгу, болеющего за клуб.