Глава Удмуртии подозревается в получении взяток на 140 млн рублей

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Соловьева в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), сообщается на сайте ведомства. Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России.

По версии следствия, в 2014–2016 гг. Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртской Республике, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения следственных действий.