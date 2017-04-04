В результате взрыва в метро Петербурга погибли 14 человек – Скворцова

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, 11 человек погибли на месте происшествия и «трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью».

В стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение, добавила Скворцова.

«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», – сообщила она.

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт, но проверяет и другие версии.