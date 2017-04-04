Станция «Достоевская» метро Петербурга открыта, тотальная проверка продолжается

Проводится «тотальная проверка станций и тоннелей», сообщил сегодня Петербургский метрополитен. Движение на синей ветке от станции «Московская» до «Петроградской» остановлено, все станции на этом отрезке закрыты на вход и выход.

Станция «Достоевская» была открыта на вход и выход в 12.20 мск. Движение по синей ветке остается на участках «Купчино» – «Московская» и «Парнас» – «Петроградская». Движение по оранжевой ветке есть от «Улицы Дыбенко» до «Достоевской», передал метрополитен.

Около 12.00 во вторник «Достоевская» была закрыта на вход и выход, поезда следовали без остановки. Был закрыт и переход со станции «Достоевская» на станцию «Владимирская».

3 апреля в 14.40 в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Следственный комитет расценивает произошедшее как теракт. После теракта метро было полностью закрыто и частично возобновило работу только после 20.00. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, 11 человек погибли на месте происшествия и трое скончались от травм, не совместимых с жизнью. В стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой.