В Петербурге открыли все станции метро

В Петербурге открыли все станции метро. Все станции и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13.45 метро работает в обычном режиме, сообщил Петербургский метрополитен.

Сегодня синяя ветка петербургского метро оставалась частично закрытой на центральном участке – от станции «Московская» до станции «Петроградская». Проводилась тотальная проверка станций и тоннелей. Также проверяли крупнейший пересадочный узел петербургского метро: станции «Сенная площадь», «Спасская» и «Садовая».