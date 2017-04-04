Губернатор Петербурга выступил против установки мемориала на месте теракта в метро

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что на месте теракта в метро города не нужно устанавливать памятный знак. «Этот вопрос часто возникает, когда происходят ЧП. Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события (как это делают на шоссе в месте ДТП с летальным исходом)», – приводит его слова «Фонтанка». Полтавченко отметил, что в Петербурге должен быть мемориал памяти всех жертв терактов, аварий и катастроф. «Должен быть единый объект, куда могли бы прийти люди и поклониться в память об ушедших», – добавил он.