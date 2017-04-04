В одном из пассажиров рейса Москва – Оренбург заподозрили человека, причастного к теракту

Вылет самолета Москва - Оренбург задержался почти на час из-за пассажира, схожего с подозреваемым в подготовке теракта в петербургском метрополитене, сообщили во вторник, 4 апреля, «Интерфаксу» в авиакомпании «Россия».

«Во время подготовки к вылету рейса Москва ("Внуково") - Оренбург пассажиры на борту самолета сообщили экипажу о том, что рядом с ними находится человек, который, по их мнению, полностью соответствует описанию разыскиваемого в связи со взрывом в Санкт-Петербурге», - сказал представитель авиакомпании.

Пассажир был снят с рейса и передан правоохранительным органам.

«Воздушное судно и пассажиры повторно прошли досмотр, в том числе с помощью кинологической службы аэропорта. Задержка составила 48 минут», - сказал представитель авиакомпании.

Ранее во вторник Следственный комитет России назвал имя террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля: это погибший 22-летний Акбаржон Джалилов. Он оставил следы и на втором взрывном устройстве, которое удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».

Взрыв в метро Петербурга, по последним данным, привел к гибели 14 человек. Еще более 50 пострадали.