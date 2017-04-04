Четверо иностранных граждан пострадали при теракте в метро Петербурга

Четверо иностранных граждан, среди которых есть гражданин Латвии, получили ранения в результате теракта в метрополитене Петербурга 3 апреля. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что среди пострадавших есть граждане Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Теракт произошел в понедельник около 14:40 мск. В вагоне вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» подорвался террорист-смертник. 14 пассажиров погибли, еще 50 получили ранения.