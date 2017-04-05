«Коммерсантъ» узнал о новой статье в деле бывшего главы Удмуртии

Следователь Роман Мухачев заявил, что Следственный комитет (СКР) объединит дело бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева с другими делами коррупционной направленности в республике, передает «Коммерсантъ».

Таким образом, пишет газета, Мухачев «намекнул» на возможную квалификацию действий фигурантов расследования по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее Басманный суд Москвы принял решение арестовать Соловьева на два месяца. Следствие просило заключить Соловьева под стражу, потому что свидетели по делу находились в его непосредственном подчинении. Сам Соловьев просил поместить его под домашний арест, а его адвокаты – не арестовывать вовсе.

Соловьев был задержан по подозрению в получении взяток, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).

По версии следствия, взятку бывшему главе Удмуртии передали компании, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Соловьев должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.

По делу о взяточничестве в Удмуртии арестованы четыре человека, включая бывшего замминистра транспорта с совпадающими именем и фамилией - Александра Соловьева.