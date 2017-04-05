Росгвардия назвала имя сапера, обезвредившего бомбу в петербургском метро

Командующий Северо-западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаркин поблагодарил сапера Максима Качана, разминировавшего взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания» в день теракта в Санкт-Петербурге.

«Командующий Северо-западным округом войск Национальной гвардии Сергей Захаркин провел встречу с личным составом ОМОН главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на которой поблагодарил сотрудников инженерно-технического отдела за грамотные и решительные действия в ходе разминирования взрывного устройства на станции метро "Площадь Восстания", - сообщила пресс-служба Росгвардии.

В сообщении говорится, что 3 апреля в 14.30 в дежурную часть главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что в вестибюле станции метрополитена «Площадь Восстания» у эскалатора перехода на станцию «Маяковская» обнаружен подозрительный предмет - бесхозная черная сумка. После этого всех пассажиров эвакуировали со станции, саму станцию закрыли.

На место выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОНа ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При осмотре взрывотехники установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса, тротила общей массой более 1 кг, детонатора и поражающих элементов - металлических шариков.

"Так как через станцию метро проезжали поезда с людьми и промедление в нейтрализации взрывного устройства могло повлечь тяжелые последствия, старшим группы - старшим инженером-сапером майором Максимом Качаном было принято решение об обезвреживании устройства на месте", - отметили в Росгвардии.

При взрыве другой самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет» погибли 14 человек, более 50 получили ранения.