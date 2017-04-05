Госсекретарь США Тиллерсон приедет в Москву 11 апреля

МИД России подтверждает визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в начале следующей недели.

«11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа», - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте дипведомства.

В заявлении госдепартамента также отмечается, что темами предстоящего визита станут ситуация на Украине, в Сирии и вокруг КНДР, борьба с терроризмом, а также двусторонние отношения.

Москва в ходе визита госсекретаря США Тиллерсона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова укажет на необходимость устранить препятствия для работы российских дипломатов в США.

«Разговор пойдет о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Тиллерсоном в случае, если появится такая возможность. «Он приезжает к Лаврову, а там посмотрим», - уточнил он.