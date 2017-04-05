Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

Личность подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга Акбарджона Джалилова опознана в результате проведения экспертизы ДНК. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время будет проведена процедура опознания Джалилова с участием его родителей. Следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

По словам Петренко, помимо этого установлены личности всех погибших. «Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», — добавила она.

Самодельное взрывное устройство, найденное на станции метро «Площадь Восстания», направили на экспертизу для определения типа, мощности, вида поражающих элементов и прочего.

Помимо этого на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова. «По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы», — сказала Петренко.