Два человека погибли и более 30 пострадали в ДТП под Рязанью

Два человека погибли и более 30 пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области.

ДТП произошло на 215 км трассы М-6 «Каспий» в Михайловском районе, сообщили «Интерфаксу» в Единой диспетчерской службе МЧС.

«В результате аварии два человека погибли и 31 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Михайловскую ЦРБ», - сказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» сообщает, что, по предварительным данным, пострадали 33 человека.

ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД Рязанской области уточняет, что водитель грузовика мог уснуть за рулем. По другой предварительной версии, столкновение произошло, так как водитель грузовика пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения. Сотрудник МВД добавил, что погодные условия не могли ему помешать, с дорожным покрытием тоже все в порядке. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Главном управлении МЧС России по Рязанской области открыт телефон горячей линии 8 (4912) 25-72-90.