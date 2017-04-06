В Грузии в июне пройдут учения с участием Турции и Азербайджана

Анкара, Баку и Тбилиси проведут в начале лета трехсторонние военные учения, сообщили в агентству «Интерфакс» в Министерстве обороны республики.

«Традиционные трехсторонние учения Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции "Кавказский орел" планируем провести 4-14 июня текущего года. Учения должны состояться на территории Грузии», - сказал собеседник агентства. По его словам, к учениям будут привлечены силы специального назначения трех стран.