МИД: Россия готова к сотрудничеству с США в борьбе с терроризмом в любом формате

В Москве готовы к сотрудничеству с США по антитеррору, последние заявления Вашингтона внушают оптимизм, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы на фоне событий во многих регионах мира, разумеется, с учетом трагедии, произошедшей в Петербурге, открыты и готовы в полном объеме, в любом формате, с любой интенсивностью, на любую глубину сотрудничать с США по этому важнейшему, ключевому для международной безопасности вопросу, если к этому готова другая сторона», - сказал он журналистам.

«Заявления, которые были у представителей администрации США в последнее время, и то, что говорилось в прошлом году после избрания президентом США Дональда Трампа, внушают определенный оптимизм, но пока это заявления»,- добавил Рябков.

«Мы должны сейчас переложить их на язык практических дел. Мы призываем ответственно и с пониманием остроты ситуации и ее неотложности подойти к этому вопросу коллег в Вашингтоне»,- добавил замминистра.