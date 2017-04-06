Рейтинг «Единой России» вырос до 51,4% – ВЦИОМ

По данным опроса ВЦИОМа, электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в середине марта поднялся до 51,4% (недельный максимум в текущем году), а по среднему значению за неделю 27 марта - 2 апреля составил 49%. Среди парламентских партий рост рейтинга к концу месяца отмечается только по ЛДПР (до 14,4%). Декларируемая поддержка КПРФ, по данным опросов, несколько недель подряд сохраняется на уровне 9,3%. Рейтинг «Справедливой России» составил 4,8%, по данным за 27 марта - 2 апреля (в начале марта - 6,1%).

В рейтинге доверия политикам с большим отрывом по-прежнему лидирует президент Владимир Путин (в течение месяца показатель изменялся с 53,1% до 49,6%). За ним следуют премьер-министр Дмитрий Медведев (17,6%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (17,3%).

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению 27 марта - 2 апреля составил 82,7% (против 85,0% за неделю 27 февраля - 5 марта). Работу главы правительства, по данным за тот же период, положительно оценили 54,8% респондентов (60,3% в начале месяца), кабинета министров — 61,5%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017 г. Каждый день по телефону опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах России. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки – 4200 респондентов).