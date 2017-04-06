Путин выступил за международное расследование использования химического оружия в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ключевые аспекты российско-израильского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны выразили готовность к наращиванию сотрудничества в интересах стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, и прежде всего в Сирии.

Путин и Нетаньяху обменялись мнениями в связи с произошедшим 4 апреля в сирийской провинции Идлиб инцидентом с химическим оружием. «Владимир Путин, в частности, подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования», – отмечается в сообщении пресс-службы российского президента.