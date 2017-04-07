Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай – СМИ

Президент США Дональд Трамп принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, пишут китайские СМИ. Си Цзиньпин находится в США с двухдневным визитом. СМИ также пишут, что он призвал Трампа активировать сотрудничество с Пекином по вопросам инвестиций, энергетики и развития инфраструктуры.

Сегодня Трамп принял Си Цзиньпина в своем поместье в Мар-а-Лаго (штата Флорида), пишет The Washington Post. Визит лидера КНР начался с официального ужина, на котором Трамп и Си Цзиньпин были со своими супругами.

После ужина президент США заявил, что ему пока абсолютно нечего сказать журналистам относительно деловой стороны переговоров, но отметил, что для него честь принять главу Китая и его супругу.