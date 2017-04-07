В Северной Осетии взорвался автомобиль

В Моздокском районе Северной Осетии произошел взрыв в автомобиле LADA Priora, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, водитель погиб, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии. «Водитель и пассажир были жителями поселка Калининский. Характер взрывного устройства сейчас устанавливается», — сказал источник.

Информацию о взрыве подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по республике. «В результате взрыва автомашины в поселке Калининский в Моздокском районе Северной Осетии два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Их личности устанавливаются», — сказали в пресс-службе. Сообщения о гибели водителя в ГУ МВД не подтвердили.

Сотрудники правоохранительных органов на месте выясняют обстоятельства происшествия. О причинах взрыва пока не сообщается.