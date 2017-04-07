В Москве по подозрению в мошенничестве задержали полковника МВД

Заместитель начальника 4-го Управления МВД, занимающегося безопасностью секретных и особо опасных объектов в Москве, полковник Максим Рыбкин задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По версии следствия, Рыбкин предложил руководителям ряда оборонных предприятий за 20 млн руб. «содействовать закрытию уголовных дел, возбужденных по материалам 4-го Управления», однако выполнить свое обещание не смог и вернул 10 млн руб. На остальную сумму оставил расписку, отметил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что полковник был задержан. «Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его знакомого к уголовной ответственности», - пояснили в ведомстве, отметив, что Рыбкин был уволен. «В отношении его руководителей проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос привлечения их к строгой дисциплинарной ответственности», - сказал представитель полиции.