Следователи начали проверку по факту взрыва газа в Таганроге

Ростовское управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Таганроге. Об этом сообщила представитель ведомства Галина Гагалаева.

«По предварительным данным, в одной из квартир, расположенных на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали три человека — две женщины 1969 и 1996 г. р. и мужчина 1951 г. р. Одна из пострадавших женщин, 1996 г. р., скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сказала Гагалаева.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в ГУ МЧС по региону сообщил о втором погибшем. «Спасатели под завалами обнаружили тело второго погибшего. Его личность пока не установлена», — сказал собеседник агентства.

Информация о взрыве в пятиэтажке в Таганроге поступила в МЧС в 5.25 мск. После хлопка газа вспыхнул пожар. Частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения.