Турист из Франции погиб при падении воздушного шара в Турции

В турецкой Каппадокии упал воздушный шар, передает Associated Press. В результате произошедшего погиб один турист из Франции, еще 20 человек пострадали. Туристы с воздуха осматривали исторические достопримечательности региона.

Среди пострадавших два гражданина Колумбии, два француза, остальные — граждане Турции, передает ТАСС со ссылкой на источник в местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу или получили помощь на месте, их жизням ничего не угрожает.

По предварительным данным, шар в полете зацепился за линию электропередач. Согласно другой информации, из-за сильного бокового ветра шар потерял устойчивость, начал резко снижаться и совершил жесткую посадку.