В Белом доме уверены, что Россия заранее знала о готовящейся химической атаке - AP

Россия была заранее осведомлена о планах сирийского правительства применить химическое оружие, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Он отметил, что появление российского беспилотника в районе больницы, куда были доставлены пострадавшие, не является простым совпадением. Несколько часов спустя по больнице был нанесен удар, чтобы скрыть следы применения химического оружия, считает собеседник агентства. Он подчеркнул, что у США нет доказательств непосредственного участия России в химической атаке, но ее биспилотник не мог появиться в районе госпиталя просто так.

Еще одни анонимный чиновник уточнил, что в Белом доме пока не пришли к единому мнению относительно информированности России о планах химической атаки. До конца не ясно, и то, кто участвовал в нападении на госпиталь, поскольку сирийские правительственные войска также используют российские самолеты.