Порошенко обсудит с Советом нацбезопасности вопрос конфискации угля из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен добиться конфискации добываемого в Донбассе угля, заявила в эфире телеканала «112 Украина» его представитель в Верховной раде Ирина Луценко. «Президент сказал, что следующий вопрос, который он будет выносить на СНБО, – это вопрос возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт на территориях (не подконтрольных Киеву. – Прим. ТАСС) отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля будет продаваться на Украине», цитирует ее ТАСС.

С конца января железнодорожные пути между Украиной и Донбассом заблокированы украинскими радикалами. С 15 февраля на Украине действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Позже приостановку транспортного сообщения Киева с не подконтрольными ему территориями заблокировал Совет национальной безопасности. В ответ власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили о введении на шахтах внешнего управления на всех украинских предприятиях, находящихся на не подконтрольных Киеву территориях.