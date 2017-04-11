Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в южнокорейский порт

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в порт Пусан в Республике Корее. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Российские моряки встретятся с представителями командования Военно-морских сил Республики Кореи, мэром города Пусана и генеральным консулом Российской Федерации, рассказал Матвеев. Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят город Пусан и проведут ряд совместных товарищеских матчей с корейскими моряками по игровым видам спорта.

Матвеев напомнил, что боевые корабли флота с 1 апреля выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана. Согласно плану корабли совершат еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.