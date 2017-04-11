СКР возбудил дело в отношении двух россиян за участие в «Правом секторе»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении двух россиян, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России).

«Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении СКР.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации «Правый сектор», в разное время выехали с территории России на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов, после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.