Связи с террористами могут дать повод для отказа в предоставлении российского гражданства

Примкнувшие к террористическим организациям граждане России не могут быть лишены гражданства, поскольку этот запрет закреплен в Конституции страны, заявил президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир». «В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», - цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Казахстан разрабатывает закон, позволяющий лишать гражданства за связи с террористическими организациями. «Это вынужденная мера. (. . .) В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ («Исламское государство», запрещено в России и Казахстане), но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», - заявлял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.